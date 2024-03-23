Kızılay Başiskele Şubesi kuruldu

İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini yürütmekte olan Oğuzhan Keleş’e, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kızılay Başiskele Şubesi’ni kurma görevi verilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu kurucu üyeler ile birlikte yönetim kurulu oluşturuldu. Kurucu üyeler Antikköfte’de iftarda bir araya gelirken, ilk toplantısını da yaptı.

MİLLETİMİZİN SAHİP ÇIKTIĞI BİR KURUMUMUZ

Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş yaptığı açıklamada, "Görev tevdi edildiği günden itibaren yaklaşık 1,5 ay boyunca Başiskeleli hemşerilerimizin tamamını kucaklaması ve hemşerilerimizin Kızılay’ımıza aidiyet duygusu oluşturmak için ilçemizin tüm beldelerinden, toplumumuzun tüm katmanlarından, kurucu üye listesi için gayret gösterdik. Toplumun her kesiminden ve her katmanından insanın kurucu üye listesinde görev almasını istedik ve ilk toplantımızı yaptık. Türk Kızılay 156 yıllık köklü tarihi ile yurtiçi ve yurtdışında tarafsızlık ilkesi ile insanlığa hizmet eden, aziz milletimizin sahip çıktığı bir kurumumuz.

KIZILAY ŞUBESİNİN OLMAMASI BİR EKSİKLİKTİ

Bugüne kadar Başiskele ilçemizde Kızılay şubemizin olmaması ve Başiskelili vatandaşla buluşamaması bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği gidermek için bugün Başiskele Kızılay şubesinin hizmetleri ile hemşerilerimizi buluşturacağımızdan dolayı heyecanlıyız. Bundan sonra birlikte Kızılay hizmetlerini Başiskeleli hemşerilerimize anlatacağız. Kuzey Marmara ve İstanbul depreminin şehrimizde oluşturacağı hasar riskini öngörmekteyiz. Deprem öncesi ve deprem sonrası hazırlık çalışmaları çok önem arz etmekte. Bu sebeple Başiskele Kızılay Şubesi olarak bu çalışmalar önceliğimiz olacak"

KIZILAY BAŞİSKELE ŞUBE YÖNETİM KURULU: Oğuzhan Keleş ( Başkan), Bekir Çakır (Başkan Yardımcısı), Mehmet Uzunoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Çopoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), İbrahim İbrahimoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

KIZILAY BAŞİSKELE ŞUBESİ KURUCU ÜYELERİ: Haluk Karaaslan, Abdullah Üstübi, Bilal Şengül, Muammer Yücel, Ömer İslamoğlu, Nazmi Keskin, Bülent Çakmak, Birol Özdemir, Onur Sait Sadık, Mehmet Akgüneş, İsmet Temizel, Büşra Özbay, Kerim Bayramoğlu, Hüseyin Duman, Seyfullah Örs, Ahmet Karagöz, Serkan Sakin, Sinem Uçan, Hatice Duysak, Engin Özkaraaslan, Mustafa Aydın, Alper Gültekin, İlhan Altıntaş, Safinaz Gülçebi, İlyas Keleş, Funda Öztürk Hamzaoğlu, Sema Arat, Ayşenur Kahraman Aytekin, Muhammed Fatih Utaş, Ümit Ertan, Nurhayat Güldüren, Nefise Nur Cin, Fevzi Açıkgöz, Elif Ergüney, Nihan Çakıcı, Emin Öztürk, Mustafa Şahintürk, Sinan Çakır, Faruk Özkaraaslan, Mehmet Ustaoğlu, Adem Seçgin, Selim Ankara, Hakan Akgüneş, Cumhur Kadıoğlu, Ramazan Bozdağ