Yeni egzersiz hapı, egzersiz yapmadan spor faydaları sağlayabilir

Yeni ilaç geliştirmenin çok erken aşamalarında, ancak kemirgenler üzerinde yapılan ilk deneylerde, ilacın genellikle egzersizle tetiklenen doğal bir metabolik fayda sağladığı görüldü.

SLU-PP-332 adı verilen ilaç, farelere her gün uygulandığında kas fonksiyonunu, kondisyonunu ve dayanıklılığını artırıyor.

Üstelik bunların hepsini, hayvanların alıştıklarından daha fazla hareket etmesine gerek kalmadan yapıyor.

Geçmiş deneylerde Elgendy ve meslektaşları, farelere SLU-PP-332 verildiğinde, vücutlarındaki yorgunluğa dirençli kas lifi tipini artırdığını göstermişti.

Bu da kemirgenlerin koşu bandı üzerindeki dayanıklılığını artırarak, ilacı almayanlara göre yüzde 70 daha uzun ve yüzde 45 daha fazla koşmalarına olanak tanıyor.

Bunun nedeni muhtemelen iskelet kası hücrelerinin enerji dengesini daha iyi koruyabilmesi.

Daha sonraki deneyler, bir ay boyunca günde iki kez SLU-PP-332 alan farelerin, daha önce olduğu gibi aynı miktarda yiyecek yemeye devam etmelerine ve aynı miktarda egzersiz yapmalarına rağmen, tedavi görmeyen farelere göre 10 kat daha az yağlandığını buldu.

Bu, SLU-PP-332'nin egzersizin mükemmel bir alternatifi olduğu anlamına gelmiyor ancak egzersizin birçok faydasını kalbe, beyne ve böbreklere ileten moleküler bir yolu tetikliyor gibi görünüyor.

Amerikan Kimya Derneği'nin 2024 Bahar toplantısında araştırmanın sonuçlarını sunan Washington Üniversitesi'nden baş araştırmacı ve kimyager Bahaa Elgendy, eğer araştırmacılar insanlarda aynı metabolik yolu başarılı bir şekilde hedefleyebilirse, bunun "nörodejeneratif hastalıklar ve kalp yetmezliği gibi bugün karşı karşıya olduğumuz en zorlu hastalıklardan bazılarına yönelik tedavilerin geliştirilmesine imkan sağlayabileceğini" düşünüyor.

Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, egzersizin faydalarından en azından bazılarını ihtiyacı olanlara aktarabilecek bir 'egzersiz hapı' geliştirmek için çalışıyorlar .

Fiziksel aktivite, insan sağlığını çok çeşitli şekillerde iyileştirebilen çok sayıda metabolik yoldan faydalanıyor.

Kaynak: Sciencealert