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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Mar 2024 - 09:24- Yaşam G:

Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin...

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Yiyecekleri yıkamak onların temiz olduğundan emin olmanın bir yoludur. Ancak her zaman değil! Çileklerinizi yemeden önce tuzlu suda bekletirseniz gördükleriniz biraz mide bulandırabilir. Ancak endişeye gerek yok, gördükleriniz gerçekten de kurtçuk olmayabilir.

Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin... mask
Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin...
Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin...
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Çileği yemeden önce tuzlu suda beklettikten sonra üzerinde gördüğünüz kurtçuklar aslında meyve sineğinin larvalarından başka bir şey değil. Tuz banyosundan kaçan küçük, kıpır kıpır meyve sineği bebekleri. Çileklerin içinde bulunan tek şey bu larvalar da değil. Tırtıllar ve örümceklerde çilekte saklanabiliyor. Eğer gerçekten çilekle beraber örümcek yemek istemiyorsanız bunu test etmenin bazı yolları var.

Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin...

Bunlardan biri de tuzlu su. Meyvenizi 30 dakika tuzlu suda beklettikten sonra çileğinizden böceklerin kaçıp kaçmadığını görebilirsiniz. Hiçbiri görünmüyorsa yine de güvende olmayabilirsiniz çünkü gerçekten iyi saklanıyor olabilirler. Meyve sinekleri yumurtalarını olgun meyvelere bırakmayı severler ve biz onları çok uzun zamandır yiyoruz. Bilim insanları böcek yemenin herhangi bir zararı olduğuna inanmıyor ve bunun iyi bir nedeni var.

Çileğin içinde saklanıyorlarmış! Tuzlu suda 30 dakika bekletin...

Yediğimiz her şeyde böcek var!

Tırtıllar her zaman elmalarda bulunur ve bazen size bakan bir tırtıl bulana kadar elmanızda olduğunu fark etmezsiniz. Meyve sinekleri de sadece çileklerin peşine düşmezler, yumurtalarını her türlü meyvenin üzerine bırakırlar. Şeftali, üzüm ve hatta kirazlar da dahil. Ancak tuz testini yıllardır çiftçiler kullanıyor.

Çiftçiler, emin olmak için ürünlerini düzenli olarak tuzlu suda kontrol ediyor. Ancak tuzlu su çileklerinizin tadını kötüleştirebilir. Dışarıda kalan pestisit ve böcek parçalarından kurtulmak için tatlı su kullanılmalıdır. Bu, ellerimizi 20-30 saniye yıkadığımız şekilde yapılmalıdır. Meyvenizin tadını korumanın ve kalıntıları gidermenin harika bir yoludur. Sirkeli su da işe yarayabilir.

# VAR, HER, Çilek, böcek, larva

23 Mar 2024 - 09:24 - Yaşam --- Okunma

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