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23 Mar 2024 - 09:31- Asayiş G:

Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu

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Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli’de gerçekleştirdiği iki operasyonla 90 milyon liralık kaçak oto parçası ele geçirdiğini açıkladı.

Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu
Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirildi. Yurt dışından konteynerlerle getirilen oto yedek parçaları limanlarda ele geçirilirken, otomobillerden sökülün eski ve ayrıca yeni parçaların olduğu görüldü. Ele geçirilen çok sayıdaki otomobil yedek parçasına el konuldu.

Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu
Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu

109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇAK EŞYA VE SİGARA
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi. Pendik Limanı’nda kerestelerin içerisine gizlenmiş binlerce kaçak sigara yakalandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# yeni, Kocaeli, İstanbul

23 Mar 2024 - 09:31 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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