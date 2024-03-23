Kocaeli’de 90 milyon liralık kaçak oto parçası operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirildi. Yurt dışından konteynerlerle getirilen oto yedek parçaları limanlarda ele geçirilirken, otomobillerden sökülün eski ve ayrıca yeni parçaların olduğu görüldü. Ele geçirilen çok sayıdaki otomobil yedek parçasına el konuldu.

109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇAK EŞYA VE SİGARA

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi. Pendik Limanı’nda kerestelerin içerisine gizlenmiş binlerce kaçak sigara yakalandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ