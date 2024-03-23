Büyükşehir’den iftar sonrası ikramlar

Mübarek Ramazan ayında birçok farklı etkinliklerle vatandaşların yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Cumhuriyet Bulvarı ile Çınarlı Camii ve Gebze Kent Meydanında vatandaşlar çeşitli ikramları sundular.
SICACIK SALEP, PATLAMIŞ MISIR VE BALON
Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri ve faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri vatandaşlara sıcak salep, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu. Çocukların ve gençler yoğun ilgi gösterdiği ikram dağıtımında çocuklar ayrıca dağıtılan balonlardan dolayı ayrı bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.