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Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı sanayi kuruluşlarının acil durum ekiplerine eğitim veriyor

Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor mask
Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece yangın ve benzeri acil durumlarda vatandaşlarımızın yardımına koşmakla kalmıyor, olası bir olay öncesinde can ve mal kayıplarını engellemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Kocaeli’de meydana gelebilecek yangın ve benzeri acil durumlar öncesinde vatandaşların ve çalışanların eğitilmesi hayati önem arz ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde kurulu bulunan MES Makine Elektrik Kimya Sanayi A.Ş. ve AKPLAS Plastik firması personellerine yönelik Acil Durum Ekip Eğitimi verildi.

 

Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER

KOBİTEM eğitmenlerince teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; Yanma ve yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Uygulamalı aşamada ise akaryakıt yangınına taşınabilir yangın söndürücüler ve hortum dolaplarının kullanımı konuları işlenerek yangına müdahale edildi.

Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor
Kocaeli İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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23 Mar 2024 - 09:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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