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23 Mar 2024 - 10:03- Gündem G:

Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor

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İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan yedek parça fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Yedek parçada fiyatlar yükseldi, hatta fiyatlar öyle bir yükseliyor ki esnaf aldığı ve kullandığı ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor. Müşteriye 2 ay önce 500 TL denilen stop lambası 2 ay sonra 1000 TL olabiliyor. Müşteri de yaşanan durum karşısında şaşkına dönüyor.

Muhammet Emin Can
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Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor mask
Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor
Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor
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İŞLERDE DÜŞÜŞ VAR AMA NORMAL
 İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan sanayi sitesinde işlerin düştüğünü belirterek, “Sanayide işler düştü ama normal, çünkü her yılın ikinci ve üçüncü ayında bir düşüş olur. Bu dönem düşüş makinecilerde de yaşandı. Normal şartlarda onlarda düşüş yaşanmazdı ama gözle görülür bir düşüş olduğunu söyleniyor. Bazı fabrikaların sanayimizdeki makinecilere verdiği siparişleri durduğunu duyuyoruz. Böyle olunca iş yapmak için ürününü almış site esnafımız zarar görüyor. Esnaf mal alırken her şeyi peşin alamıyor, borçlanıyor. Borç ödemeleri geliyor, iş yapamazsa ödeme nasıl yapılacak?” dedi.

Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor

İNSANIMIZ ÇIRAK OLMAYI KABUL ETMİYOR
İzmit Sanayi Sitesi’nin kentin en büyük fabrikası olduğunu ifade eden Gürfidan, “Burada 15 bin kişi çalışıyor. 1.150 dükkân bu sanayide iş yapmaya çalışıyor. Her zaman linçte yesem bunu söyleyeceğim; Suriyeli ve Afgan işçilere karşıyım ama şunu da eklemek zorundayım. Türk gençlerimiz ve insanımız buraya gelip çırak olmayı kabul etmiyor. Bu eğitimdeki sistemden dolayı oluyordu ama çıraklık eğitim ile liselerin eşitlenmesi sonrası bir nebze olsun çıraklık sıkıntımızı son bulacak gibi duruyor. 2-3 yıl içerisinde sitemizde çırak sıkıntısı sona erecek gibi. Bu Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin lise diploması verebiliyor olmasıyla direk ilişkili bir durum.” diye konuştu.

Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor

ALDIĞI FİYATTAN BİR KEZ DAHA ALAMIYOR
Yedek parçada fiyatların yükseldiğini söyleyen Gürfidan, şöyle konuştu:
“Yedek parça ve tamir ücretleri çok arttı. Esnaf arkadaşlarımızın bazıları yüksek fiyatlarla iş yapıyorlar. Yedek parçada fiyatlar yükseldi, hatta fiyatlar öyle bir yükseliyor ki esnaf aldığı ve kullandığı ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor. Müşteriye 2 ay önce 500 TL denilen stop lambası 2 ay sonra 1000 TL olabiliyor. Müşteri de yaşanan durum karşısında şakına dönüyor. Sitemizde yedek parça üretimi yapan yok, tüm esnafımız ithalatçıdan ürünlerini alıyor, orada da döviz ve akaryakıt fiyatları parça fiyatına yansıyor. Bu artış durmaz büyük bir felaket sanayi sitemiz üzerine doğru geliyor”

# VAR, HER, ifade, İzmit

23 Mar 2024 - 10:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.784.389 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmit 'li - Olimpiyatlar da kırılamayan Sırıkla Atlama Rekorları, İzmit Sanayi de bol bol Esnaflarca kırılmakta

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Mart 11:54
02

Pilot - Kocaeli sanayi sitesi kadar kazikçi esnaf yok adapazari fiyatlari neredeyse yari yariya fiorino direkyon tamiri için kocaeli sanayi sitesinde 4000 tl istediler adapazarinda 2300 yaptirdim gerisini anlayin...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 11:26
01

D.d - Malzemenin fiyatının 3 katı kadar işçilik alınıyor bu konu hakkında birşey diyormusunuz.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 23 Mart 11:04
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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