Sanayi Sitesi Başkanı Gürfidan: Esnaf ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor

İŞLERDE DÜŞÜŞ VAR AMA NORMAL

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan sanayi sitesinde işlerin düştüğünü belirterek, “Sanayide işler düştü ama normal, çünkü her yılın ikinci ve üçüncü ayında bir düşüş olur. Bu dönem düşüş makinecilerde de yaşandı. Normal şartlarda onlarda düşüş yaşanmazdı ama gözle görülür bir düşüş olduğunu söyleniyor. Bazı fabrikaların sanayimizdeki makinecilere verdiği siparişleri durduğunu duyuyoruz. Böyle olunca iş yapmak için ürününü almış site esnafımız zarar görüyor. Esnaf mal alırken her şeyi peşin alamıyor, borçlanıyor. Borç ödemeleri geliyor, iş yapamazsa ödeme nasıl yapılacak?” dedi.

İNSANIMIZ ÇIRAK OLMAYI KABUL ETMİYOR

İzmit Sanayi Sitesi’nin kentin en büyük fabrikası olduğunu ifade eden Gürfidan, “Burada 15 bin kişi çalışıyor. 1.150 dükkân bu sanayide iş yapmaya çalışıyor. Her zaman linçte yesem bunu söyleyeceğim; Suriyeli ve Afgan işçilere karşıyım ama şunu da eklemek zorundayım. Türk gençlerimiz ve insanımız buraya gelip çırak olmayı kabul etmiyor. Bu eğitimdeki sistemden dolayı oluyordu ama çıraklık eğitim ile liselerin eşitlenmesi sonrası bir nebze olsun çıraklık sıkıntımızı son bulacak gibi duruyor. 2-3 yıl içerisinde sitemizde çırak sıkıntısı sona erecek gibi. Bu Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin lise diploması verebiliyor olmasıyla direk ilişkili bir durum.” diye konuştu.

ALDIĞI FİYATTAN BİR KEZ DAHA ALAMIYOR

Yedek parçada fiyatların yükseldiğini söyleyen Gürfidan, şöyle konuştu:

“Yedek parça ve tamir ücretleri çok arttı. Esnaf arkadaşlarımızın bazıları yüksek fiyatlarla iş yapıyorlar. Yedek parçada fiyatlar yükseldi, hatta fiyatlar öyle bir yükseliyor ki esnaf aldığı ve kullandığı ürünü aldığı fiyattan bir kez daha alamıyor. Müşteriye 2 ay önce 500 TL denilen stop lambası 2 ay sonra 1000 TL olabiliyor. Müşteri de yaşanan durum karşısında şakına dönüyor. Sitemizde yedek parça üretimi yapan yok, tüm esnafımız ithalatçıdan ürünlerini alıyor, orada da döviz ve akaryakıt fiyatları parça fiyatına yansıyor. Bu artış durmaz büyük bir felaket sanayi sitemiz üzerine doğru geliyor”