Çetinkaya, sahura misafir oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Çetinkaya, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek’in evine misafir olarak sahur yaptı. Mesut Çetinkaya, kendisini sahura davet eden Selma Platin Pek ile sohbet ederek, “Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve destekten dolayı teşekkür ederim. Allah sofranıza bereket versin, muhabbetimizi daim etsin” dedi. Selma Platin Pek’in evinde düzenlenen sahur programına Karamürsel’in tanınmış veteriner hekimi Mustafa Demir ve eşi, Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Olgun, Karamürsel Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Şahin de katıldı.

Kaynak: Bülten