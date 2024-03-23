Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Kocaeli'de motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 44.14 liradan satılıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.