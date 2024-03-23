Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Kocaeli'de motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 44.14 liradan satılıyor.