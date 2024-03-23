Kağıtspor, Fenerbahçe’yi geçemedi

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MAÇA ORTAK OLDU

Geçen hafta sahasında Bursa Finalspor’u 78-75 mağlup eden Büyükşehir Kağıtspor, ligde kalma yolunda umutlanmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, Cuma akşamı da Fenerbahçe’nin pilot takımı olan Fenerbahçe Koleji deplasmanındaydı. İlk çeyrekte 20-20’lik eşitlik vardı. Devreyi temsilcimiz 45-39 geride bitirdi. Üçüncü periyotta maça ortak olan Kağıtspor, bu çeyrekte 20-17’lik seri yakaladı. Farkı üç sayıya kadar indiren Kağıtspor, son periyotta boş atışlar çok yapınca, fark giderek açıldı, karşılaşmadan 86-71 mağlup ayrıldı. 30.maçında 19.yenilgisini alan Kağıtspor, 30 Mart’ta sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek.