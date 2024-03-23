Kağıtspor, Fenerbahçe’yi geçemedi

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MAÇA ORTAK OLDU
Geçen hafta sahasında Bursa Finalspor’u 78-75 mağlup eden Büyükşehir Kağıtspor, ligde kalma yolunda umutlanmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, Cuma akşamı da Fenerbahçe’nin pilot takımı olan Fenerbahçe Koleji deplasmanındaydı. İlk çeyrekte 20-20’lik eşitlik vardı. Devreyi temsilcimiz 45-39 geride bitirdi. Üçüncü periyotta maça ortak olan Kağıtspor, bu çeyrekte 20-17’lik seri yakaladı. Farkı üç sayıya kadar indiren Kağıtspor, son periyotta boş atışlar çok yapınca, fark giderek açıldı, karşılaşmadan 86-71 mağlup ayrıldı. 30.maçında 19.yenilgisini alan Kağıtspor, 30 Mart’ta sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.