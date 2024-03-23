Gülleri: İç sahada puan kaybetmememiz gerekiyor

“KENDİ SAHAMIZDA COŞKULU OYNUYORUZ”
Taner Gülleri, geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a karşı şansız bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Erzincan’da oyun olarak kötü değildik. Tek sıkıntımız deplasmanlarda üçün bölgede üretken olamamamız. İç saha maçlarında daha coşkulu oynuyoruz. Fikstüre baktığımız zamanda iç sahada oynayacağımız maçları kazanmamız bize yetebilir. Bizde bunun bilincinde Fethiyespor maçına çıkacağız. Isparta ve Etimesgut maçlarındaki gibi yine coşkulu oynayıp, kazanmak istiyoruz. Bu maçta taraftarlarınızı da yanımızda görmek en büyük dileğimiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.