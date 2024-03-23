Haydi Derincespor

CANBERK VAR, ÖMER FARUK YOK

Geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a 1-0 mağlup olan, düşme hattından çıkma şansını kullanamayan Belediye Derincespor, bu kez evinde Fethiyespor’u yenmek istiyor. 28 puanla ligde 17.sırada bulunan Derincespor, 39 puanla rahat konumdaki Fethiyespor karşısında kazanmayı amaçlıyor Sarı-Lacivertli ekipte, sarı kart cezalısı olduğu için Erzincanspor maçında oynamayan sol bek Canberk Ömer Özdemir, Pazar günkü maçta takımdaki yerini alacak. Sakatlığı devam eden orta sahanın genç ismi Ömer Faruk Çalışkan’ın ise iki hafta daha yok.