Haydi Derincespor

CANBERK VAR, ÖMER FARUK YOK
Geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a 1-0 mağlup olan, düşme hattından çıkma şansını kullanamayan Belediye Derincespor, bu kez evinde Fethiyespor’u yenmek istiyor. 28 puanla ligde 17.sırada bulunan Derincespor, 39 puanla rahat konumdaki Fethiyespor karşısında kazanmayı amaçlıyor Sarı-Lacivertli ekipte, sarı kart cezalısı olduğu için Erzincanspor maçında oynamayan sol bek Canberk Ömer Özdemir, Pazar günkü maçta takımdaki yerini alacak. Sakatlığı devam eden orta sahanın genç ismi Ömer Faruk Çalışkan’ın ise iki hafta daha yok.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.