Gebzespor kazanmak zorunda

İÇ SAHADA EN ZOR MAÇI

Lider Çorluspor’un puan kaybettiği geçen hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile 2-2 berabere kalarak çok büyük şok yaşayan Gebzespor, çok büyük avantajı kaçırdı. Bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde bulunan Mor-Beyazlı ekip, kalan maçlarının hepsini kazanması gerekiyor. Pazar günü de sahasında İstanbul’un güçlü takımlarından TAÇ Spor’u konuk edecek. Gebzespor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon sahasında hiç puan kaybetmeyen Gebzespor, TAÇ Spor engelini de aşmak istiyor.