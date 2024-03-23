Gebzespor kazanmak zorunda

İÇ SAHADA EN ZOR MAÇI
Lider Çorluspor’un puan kaybettiği geçen hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile 2-2 berabere kalarak çok büyük şok yaşayan Gebzespor, çok büyük avantajı kaçırdı. Bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde bulunan Mor-Beyazlı ekip, kalan maçlarının hepsini kazanması gerekiyor. Pazar günü de sahasında İstanbul’un güçlü takımlarından TAÇ Spor’u konuk edecek. Gebzespor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon sahasında hiç puan kaybetmeyen Gebzespor, TAÇ Spor engelini de aşmak istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.