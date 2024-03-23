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Gebzespor kazanmak zorunda

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Bu sezon BAL’da en iddialı takımımız olan, şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, Pazar günü sahasında İstanbul TAÇ Spor’u konuk edecek. Mor-Beyazlı ekip, 15.00’de başlayacak maçı mutlak kazanmak istiyor.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor kazanmak zorunda mask
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İÇ SAHADA EN ZOR MAÇI

Lider Çorluspor’un puan kaybettiği geçen hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile 2-2 berabere kalarak çok büyük şok yaşayan Gebzespor, çok büyük avantajı kaçırdı. Bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde bulunan Mor-Beyazlı ekip, kalan maçlarının hepsini kazanması gerekiyor. Pazar günü de sahasında İstanbul’un güçlü takımlarından TAÇ Spor’u konuk edecek. Gebzespor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon sahasında hiç puan kaybetmeyen Gebzespor, TAÇ Spor engelini de aşmak istiyor.

# İstanbul, hafta

23 Mar 2024 - 10:54 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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