BAL’da gözler Dilovası’nda

DİLİSKELESİSPOR-KULLARSPOR
BAL’da şampiyonluk yarışı ile birlikte takımlarımızın kümede kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Dilovası Stadı’nda il sıralamasını yakından ilgilendiren maç var. 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, 34 puanlı Kullarspor’u konuk edecek. Dilovası Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Ligin ilk yarısında Başiskele Stadı’nda oynanan maçı Kullarspor 1-0 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.