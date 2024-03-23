BAL’da gözler Dilovası’nda

DİLİSKELESİSPOR-KULLARSPOR

BAL’da şampiyonluk yarışı ile birlikte takımlarımızın kümede kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Dilovası Stadı’nda il sıralamasını yakından ilgilendiren maç var. 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, 34 puanlı Kullarspor’u konuk edecek. Dilovası Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Ligin ilk yarısında Başiskele Stadı’nda oynanan maçı Kullarspor 1-0 kazanmıştı.