Yuvacık’ta derbi maçı var

GÖLCÜKSPOR AVANTAJ SAĞLAMAK İSTİYOR
BAL’da üst üste 4 yıldır kalıcı olmayı başaran Yuvacıkspor, bu sezon yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden kadrosunu koruyamadı. 19 puanla il sıralamasında sonuncu takım olan Yuvacıkspor, genç oyuncularla kalan maçlarını bitirmek istiyor. Gölcükspor ise ligde tutunmak için bu maçtan galip gelmeyi amaçlıyor. Geçen hafta 1-0 öne geçtiği lider Çorluspor karşısında 90+4’de yediği golle galibiyeti kaçıran 35 puanlı Gölcükspor, Yuvacıkspor’u yenip, il sıralamasında Diliskelesi ve Kullarspor’un önüne geçmek istiyor. Ligin ilk yarısında Gölcük’teki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.