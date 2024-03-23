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23 Mar 2024 - 10:55- Spor G:

91 gollü şampiyonluk

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U-18 Ligi Elit C Grubu’nda şampiyonluk yarışı çok büyük çekişmeye sahne oldu. Gebze-Darıca takımlarının yer aldığı bu grupta Beylikbağıspor, en yakın rakibi Darıca Birlikspor’un 2 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Mavi-Yeşilli gençler, oynadıkları 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, 91 golle sezonu 49 puanla tamamladı.

91 gollü şampiyonluk mask
91 gollü şampiyonluk
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BEYLİKBAĞISPOR ÇOK MUTLU

Bu sezon Beylikbağıspor, hem A takım, hem de yaş gruplarında çok başarılı. A Takımı yıllar sonra çıktığı Süper Lig’de Play-Off oynuyor, hedefini de BAL olarak belirledi. U18 takımı ise Elit C Grubu’nda  birinci oldu, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. U-18 takımının teknik sorumlusu Selim Özkan, 91 golle şampiyonluk sevinci yaşadıklarını belirterek, “Çok zorlu bir gruptan çıktık. Darıca Birlikspor ve Gebzespor gibi önemli rakiplerimizle yarıştık. Sonunda gülen taraf biz olduk. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Fatih Yalsız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu uzun lig maratonunda çok büyük mücadele örneği veren futbolcularımı kutluyorum. Daha işimiz bitmedi, gruplarda da iyi futbol oynayıp, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

 

91 gollü şampiyonluk

U-18 LİGİ ELİT C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adı

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Beylikbağıspor

20

15

4

1

91

20

49

2-Darıca Birlikspor

20

15

2

3

69

23

47

3-Gebzespor

20

13

3

4

64

21

42

4-Çayırova Belediye

20

13

1

6

63

33

40

5-Dilovası Belediye

20

10

5

5

52

32

35

6-Sultan Orhanspor

20

11

1

8

51

43

34

7-Darıca Kültür Martı

20

8

2

10

40

43

26

8-Tavşancılspor

20

7

2

11

29

50

23

9-Şekerpınar G.B

20

6

0

14

29

75

18

10-Dilovası Yıldızlar

20

2

0

18

22

109

3

11-Mollafenarispor

20

0

0

20

2

63

-3

# Türkiye

23 Mar 2024 - 10:55 - Spor --- Okunma

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