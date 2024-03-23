91 gollü şampiyonluk

BEYLİKBAĞISPOR ÇOK MUTLU

Bu sezon Beylikbağıspor, hem A takım, hem de yaş gruplarında çok başarılı. A Takımı yıllar sonra çıktığı Süper Lig’de Play-Off oynuyor, hedefini de BAL olarak belirledi. U18 takımı ise Elit C Grubu’nda birinci oldu, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. U-18 takımının teknik sorumlusu Selim Özkan, 91 golle şampiyonluk sevinci yaşadıklarını belirterek, “Çok zorlu bir gruptan çıktık. Darıca Birlikspor ve Gebzespor gibi önemli rakiplerimizle yarıştık. Sonunda gülen taraf biz olduk. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Fatih Yalsız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu uzun lig maratonunda çok büyük mücadele örneği veren futbolcularımı kutluyorum. Daha işimiz bitmedi, gruplarda da iyi futbol oynayıp, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

U-18 LİGİ ELİT C GRUBU PUAN DURUMU