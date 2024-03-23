Ford işçilerin 'altın' beklentisine cevabını verdi

Ford Otosan zaman zaman işçilere altın hediye ederken, işçiler bu yıl da beklenti içerisine girdi. Altın hediye edilmesiyle ilgili söylentiler, Ford İşçi Bülteni’ne de yansıdı. Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya sayfasında, işçilerden gelen, “Yılbaşında 2 tam altın diye söylenti vardı. Sonra sendika dedi ki 1 altın var, 2. altını almaya çalışıyoruz diye bilgi verdiler. 3 aydır ya vereceğiz ya vermeyeceğiz diyemediler daha milletin borcu derdi var, zaten zor geçiniyoruz bir açıklama yapsınlar artık!" mesajını paylaştı.
SAĞLANAN BAŞARIYA GÖRE DEĞERLENDİRME
Ford konuyla ilgili olarak, "Ford Otosan olarak toplu iş sözleşmesi yükümlülüklerimiz arasında yer almasa da, yeni araç projelerinin başarıyla devreye alınması gibi kritik projelerimizde zaman zaman inisiyatif alarak destek sağlamayı önemsiyoruz. Bu konuda standart bir takvim olmayıp bahsettiğimiz bu kritik proje tarihlerine ve sağlanan başarıya göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Bu konuda önceden söz verilmiş veya planlanmış bir durum bulunmamaktadır" diye açıklamada bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezli Savaşçı - İşçi şunu demiş yönetim bu işin ALTINDAN kalkar demiş .Yönetimde özetle şunu demiş biz bu işin ALTINDAN kalkamayız demiş miş te miş
İsmai̇l Ay - Helal olsun Ford
Alırsın Ford Olursun Lord.
Sabri Abi - haberi okumadan yorum yapma :)
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.