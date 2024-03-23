Ford işçilerin 'altın' beklentisine cevabını verdi

Ford Otosan zaman zaman işçilere altın hediye ederken, işçiler bu yıl da beklenti içerisine girdi. Altın hediye edilmesiyle ilgili söylentiler, Ford İşçi Bülteni’ne de yansıdı. Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya sayfasında, işçilerden gelen, “Yılbaşında 2 tam altın diye söylenti vardı. Sonra sendika dedi ki 1 altın var, 2. altını almaya çalışıyoruz diye bilgi verdiler. 3 aydır ya vereceğiz ya vermeyeceğiz diyemediler daha milletin borcu derdi var, zaten zor geçiniyoruz bir açıklama yapsınlar artık!" mesajını paylaştı.

SAĞLANAN BAŞARIYA GÖRE DEĞERLENDİRME

Ford konuyla ilgili olarak, "Ford Otosan olarak toplu iş sözleşmesi yükümlülüklerimiz arasında yer almasa da, yeni araç projelerinin başarıyla devreye alınması gibi kritik projelerimizde zaman zaman inisiyatif alarak destek sağlamayı önemsiyoruz. Bu konuda standart bir takvim olmayıp bahsettiğimiz bu kritik proje tarihlerine ve sağlanan başarıya göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Bu konuda önceden söz verilmiş veya planlanmış bir durum bulunmamaktadır" diye açıklamada bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ