Altında düşüş

Hafta sonu altın alıp satacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda hareketliliğini koruyan altın piyasası, açıklanan faiz kararlarından sonra düşüşe geçti. İşte "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştıranlar için 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.225,29
Satış: 2.225,80
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.164,96
Satış: 2.165,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.560,46
Satış: 3.639,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.098,67
Satış: 7.278,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.294,51
Satış: 16.710,86
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.307,30
Satış: 1.743,22
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.219,86
Satış: 2.372,78
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.