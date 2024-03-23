Altında düşüş

Hafta sonu altın alıp satacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda hareketliliğini koruyan altın piyasası, açıklanan faiz kararlarından sonra düşüşe geçti. İşte "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştıranlar için 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.225,29

Satış: 2.225,80

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.164,96

Satış: 2.165,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.560,46

Satış: 3.639,19

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.241,85

Satış: 14.512,24

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.098,67

Satış: 7.278,38

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.241,85

Satış: 14.512,24

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.294,51

Satış: 16.710,86

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.307,30

Satış: 1.743,22

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.219,86

Satış: 2.372,78

Kaynak: Habertürk