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YKS’ye ikinci geç başvuru hakkı

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YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı.

YKS’ye ikinci geç başvuru hakkı mask
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıldan itibaren yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı gerektiğine ilişkin karar almıştı. Karara göre  lise eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan ancak yurt dışında lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler arasından 15 Mart’tan sonra kayıt yaptıranların, mezuniyet sonrası denklik alabilmesi için YKS’ye girmiş olması şartı getirildi. Ancak YKS için normal başvuru döneminin 26 Şubat’ta, birinci geç başvuru döneminin ise 7 Mart’ta sona ermesi bu yıl yurt dışında bir üniversiteyi tercih edecek öğrenci ve velilerinde endişe yaratmıştı. Yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere denklik alabilmeleri için YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet  yaşanmaması açısından ikinci geç başvuru dönemi açıldı. Buna göre söz konusu öğrenciler başvurularını 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin  internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

# Türkiye

23 Mar 2024 - 11:29 - Ekonomi --- Okunma

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