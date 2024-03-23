İzmit’te 7 araç çarpıştı, 5 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu İSU mevkiinde meydana geldi. Derince istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Vatandaşlar hasar gören araçlarda sıkıştı. Bir minibüs ile ticari araçta sıkışanlar yardıma koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Can pazarı yaşanırken, araçlardan çıkarılan kadınların feryatları yükseldi. Kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 1’i çocuk 5 kişi tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçlar yan yola yöneldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.