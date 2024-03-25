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BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI SATIN ALINACAKTIR

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BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI SATIN ALINACAKTIR

BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI SATIN ALINACAKTIR mask
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BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI SATIN ALINACAKTIR

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ

12 KALEM BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/373432

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Çiftlik Mah. Hastane Cad. Gölcük/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2624358609 - 2624357665

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

12 KALEM BASILI EVRAK , HASTA VE ARŞİV DOSYASI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem Basılı Evrak , Hasta ve Arşiv Dosyası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ayniyat Depo

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ürünler bir kerede sipariş çekilecek olup , Ayniyat biriminin siparişine müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Ayniyat depoya teslimi yapılacaktır. Ürünlerin siparişinden sonra basım işlemine geçilmeden önce basıma hazır taslak hali Ayniyat Biriminden ONAY alındıktan sonra basım işi gerçekleştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Çiftlik Mah. Hastane Cad. C Blok İhsaniye-Gölcük-KOCAELİ )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02007868

25 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

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