Şirinköy'de geleneksel Ramazan akşamı çocuk şenliği coşkusu

Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinlikleri, Gölcüklü çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Şirinköy Kültür Merkezi’nde çocuklar Ramazan akşamları coşkusunu yaşadılar. Hacivat ile Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, Sihirbaz gösterisi ile çocuklar ve aileleri, geleneksel Ramazan akşamı atmosferinde eğlence dolu dakikalar geçirdiler.
Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği, 26 Mart Salı akşamı, saat 20.30'da, Kongre Sarayı'nda devam edecek.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.