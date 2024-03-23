İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu yan yolda Ankara istikametinde seyreden M.G.Ş. idaresindeki 34 BPC 986 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.K.Ö'nün kullandığı 06 DTG 226 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansta tedavi etti. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.