Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

D-100 Karayolu yan yolda Ankara istikametinde seyreden M.G.Ş. idaresindeki 34 BPC 986 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.K.Ö'nün kullandığı 06 DTG 226 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansta tedavi etti. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

# polis, Ankara

23 Mar 2024 - 12:52 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.784.389 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Gülhan'ı öldüren eski sevgili tutuklandı mask
Gülhan'ı öldüren eski sevgili tutuklandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl hapisle aranıyordu mask
Uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl hapisle aranıyordu
Gülhan’ı öldürdükten sonra tekme atmış mask
Gülhan’ı öldürdükten sonra tekme atmış
El freni çekilmeyen tır, kamyon sürücüsüne çarptı mask
El freni çekilmeyen tır, kamyon sürücüsüne çarptı
3 aylık bebeğin ölümünde 'ihmal' iddiası mask
3 aylık bebeğin ölümünde 'ihmal' iddiası
Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anlar kamerada mask
Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anlar kamerada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL