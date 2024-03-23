Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarına yoğun katılım

Organizasyona Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaatin Sarı, AK Parti il yöneticisi Muharrem Top, ASKF Kurucu Başkanı Muammer Hazer, Özcan Öztoprak, Kartepe Kulüpler Birliği kurucu başkanı Mesut Öçbe, Sarımeşe eski belediye başkanı Ergün Berdan’ın yanı sıra kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra katılım sağlayanlara ve göreve başladığı günden bugüne amatör kulüplere destek veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür etti. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman da amatör kulüpleri önemsediklerini, her zaman yanlarında olduklarını söyledi, kulüplerin ayakta durması için büyük fedakarlıklar yapan yöneticilere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi