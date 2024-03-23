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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Mar 2024 - 13:01- Spor G:

Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...

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Liseler arası genç erkekler futbol Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi finallerde Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi temsil etti. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, çok önemli bir başarıya imza atıp, finallere kalmayı başardı. Antalya’daki finallerde temsilcimiz Trabzon Yavuz Selim Lisesi’ne 3-0 mağlup oldu, Türkiye Şampiyonluğunu kaybetti, ikincilik kupası aldı.

Uğur Uludağ
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Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine... mask
Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...
Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...
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ANTALYA’YA GELEN EN MÜTEVAZI TAKIM HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ’YDİ

Liseler erkekler futbolda Kocaeli Şampiyonu olduktan sonra Yalova’da ilk grubu geçen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, yarı finallerde Düzce’de başarılı oldu, Antalya’daki Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Antalya’da da final oynadı, Trabzon Yavuz Selim Lisesi’ne yenildi, Türkiye ikincisi oldu. Bu bile çok büyük başarıydı. Okul-kulüp işbirliğini yapan diğer takımların arasında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin Türkiye ikincisi olması çok büyük başarıydı.

Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...

ONLAR KULÜPLERİN OTOBÜSÜ İLE GELDİ, BİZİMLER 25 KİŞİLİK MİNİBÜSLE

Çok büyük imkansızlıklarla Antalya’ya giden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, arkasında Trabzonspor, Samsunspor ve Eyüpspor gibi takımların olduğu okullarla mücadele etti. Antalya’da final maçları oynanırken, karşılaşmaları izleyen bir spor sever gazetemize fotoğraf gönderdi. Bu maçlar için Antalya’ya gelen Trabzon, Samsun ve İstanbul takımlarını taşıyan otobüs ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni getiren 25 kişilik otobüsü karşılaştırmış. Bunu görünce Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin başarısının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz.

Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...
Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...

BU BİZİM ÇOCUKLARI TAŞAN MİNİBÜS

Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...

# Türkiye, İstanbul, Kocaeli

23 Mar 2024 - 13:01 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bg - Okul yönetimi açıklama yapmalı, Büyükşehir Belediyesine başvurdularmi talep ettiler mi, ettiler vermeydiyse belediye açıklama yapmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 14:03
01

Kaptan - 5 GUN BOYUNCA IZMITIN CICUKLARINA OKUL MUDURU DAHI SAHIP CIKMADI YAZIKLAR OLSUN .KIMSEDE KABAHAT ARAMASIN .TURKIYE IKINCISI OLDULAR BU OLANAKLARLA BIZIM KALBIMIZIN BIRINCISI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 13:49

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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