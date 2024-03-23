Bir onların otobüsüne bakın, bir de bizimkine...

ANTALYA’YA GELEN EN MÜTEVAZI TAKIM HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ’YDİ

Liseler erkekler futbolda Kocaeli Şampiyonu olduktan sonra Yalova’da ilk grubu geçen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, yarı finallerde Düzce’de başarılı oldu, Antalya’daki Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Antalya’da da final oynadı, Trabzon Yavuz Selim Lisesi’ne yenildi, Türkiye ikincisi oldu. Bu bile çok büyük başarıydı. Okul-kulüp işbirliğini yapan diğer takımların arasında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin Türkiye ikincisi olması çok büyük başarıydı.

ONLAR KULÜPLERİN OTOBÜSÜ İLE GELDİ, BİZİMLER 25 KİŞİLİK MİNİBÜSLE

Çok büyük imkansızlıklarla Antalya’ya giden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, arkasında Trabzonspor, Samsunspor ve Eyüpspor gibi takımların olduğu okullarla mücadele etti. Antalya’da final maçları oynanırken, karşılaşmaları izleyen bir spor sever gazetemize fotoğraf gönderdi. Bu maçlar için Antalya’ya gelen Trabzon, Samsun ve İstanbul takımlarını taşıyan otobüs ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni getiren 25 kişilik otobüsü karşılaştırmış. Bunu görünce Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin başarısının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz.

BU BİZİM ÇOCUKLARI TAŞAN MİNİBÜS