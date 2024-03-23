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23 Mar 2024 - 13:17- Siyaset G:

YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, “Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti’ye kaybettirip, CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum” diyerek görevinden istifa etti.

YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum” mask
YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”
YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”
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ÖZCAN RESMEN DOĞRULADI

Özgür Kocaeli, bugünkü manşetinde “CHP-YRP Anlaşması” manşetiyle okurlarına iki parti arasında bazı bölgelerde özel anlaşmalar yapıldığını duyurmuştu. İzmit ve Derince özelindeki bu anlaşmaya göre, YRP Belediye Başkan Adayları seçim kazanmaktan çok, AK Parti oylarını bölmek için varlık gösteriyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu anlaşma gereği YRP’lileri işe aldığı, panolarını ücretsiz kullandırmak gibi kampanya desteği verdiği, Sertif Gökçe’nin da bu anlaşma içinde olduğu iddia edilmişti. YRP Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, bu durumu resmen doğruladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özcan’ın açıklaması şöyle:

YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”

“KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAMALIYIZ”

“Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.”

İLÇE BAŞKANLIĞINI RESMEN BIRAKTI

“Derince’de, terör örgütü Pkk’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Mar 2024 - 13:17 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sade Vatandaş - Omurgalı ve onurlu bir duruş sergilemek buna denir. Samet Bey'i tebrik ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 14:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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