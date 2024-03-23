YRP’de kriz: “CHP’ye kazandırmak için çalışıyoruz, istifa ediyorum”

ÖZCAN RESMEN DOĞRULADI
Özgür Kocaeli, bugünkü manşetinde “CHP-YRP Anlaşması” manşetiyle okurlarına iki parti arasında bazı bölgelerde özel anlaşmalar yapıldığını duyurmuştu. İzmit ve Derince özelindeki bu anlaşmaya göre, YRP Belediye Başkan Adayları seçim kazanmaktan çok, AK Parti oylarını bölmek için varlık gösteriyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu anlaşma gereği YRP’lileri işe aldığı, panolarını ücretsiz kullandırmak gibi kampanya desteği verdiği, Sertif Gökçe’nin da bu anlaşma içinde olduğu iddia edilmişti. YRP Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, bu durumu resmen doğruladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özcan’ın açıklaması şöyle:
“KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAMALIYIZ”
“Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.”
İLÇE BAŞKANLIĞINI RESMEN BIRAKTI
“Derince’de, terör örgütü Pkk’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sade Vatandaş - Omurgalı ve onurlu bir duruş sergilemek buna denir. Samet Bey'i tebrik ediyorum.
İzmitli - Tek kelimeyle Adamsın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.