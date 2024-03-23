Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Mar 2024 - 13:22- Sağlık G:

MHRS randevularına düzenleme geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularına düzenleme geleceğini belirterek, "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

MHRS randevularına düzenleme geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bayrampaşa’da açıklamalarda bulundu. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde de acil servisteki hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Ardından açıklama yapan Koca, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 13 bin metrekare kapalı alana sahip ve 100 yataklı olduğunu söyledi.

Koca, Bayrampaşa'nın daha büyük, ihtiyaca cevap verebilecek üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bayrampaşa'ya yapılacak hastanenin, üçüncü basamak olarak düşündüğümüz hastanenin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı ve 2025 yılının aralık ayında bitmek üzere planlandı, ihalesi de ona göre yapılmış oldu. Firma da belli olmuş oldu. Bu yapılacak hastanenin büyüklüğü proje değişikliği de yapılarak 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 400 yataklı, 100 yoğun bakım yatağı ayrıca olan bir üçüncü basamak hastane olacak. Yani bütün birimlerin, branşların yetkin olduğu, bu anlamda hastanın bir başka hastaneye sevkinin olmadığı şeklinde planladığımız, kurguladığımız bir hastane inşa ediliyor olacak. Sadece anjiyoda 4 anjiyo cihazı planlandı. Onkoloji ve diğer birimlerimiz de burada söz konusu olacak."

Bakan Koca, Bayrampaşalıların gelecek yıl sonu itibarıyla bir üçüncü basamak hastaneye kavuşmuş olacaklarını dile getirdi.

Bayrampaşa'da otopark sorunu olduğunu bildiklerini vurgulayan Koca, "Proje değişikliğiyle 400 araçlık otoparkı 800 araçlık otoparka dönüştürdük. Yapılacak hastane depreme dayanıklı, 256 izolatörlü bir hastane olacak dolayısıyla bu anlamda da yeni nesil hastanelerimizden biri olacak." dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, iki ay kadar önce Türkiye'de kısmen, İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69, İstanbul'umuzda ise yüzde 72. Servis yatak doluluk oranı ise Türkiye'de yüzde 60, İstanbul'da yüzde 66. Bu anlamda yoğun bakım ve servis yataklarımızda Türkiye'de olmadığı gibi, İstanbul'da da iki ay önceki yoğunluk söz konusu değil. Bu anlamda daha rahatız."

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp gelmeyen hastalar hakkında da konuşan Koca, vatandaşın randevularla ilgili yer yer birtakım sorunlar yaşadığını bildiklerini, sorunun özellikle yan dal branşlarda olduğunu belirtti.

Yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Ben birkaç defa söyledim. 'Herhalde sorumlusu vatandaşımız görülüyor.' diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz. Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

"RANDEVU ALIP GELMEME KONUSUNDA BİRTAKIM ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Konuyla alakalı örnek de veren Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin, randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni, bizler bakanlık olarak, vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

# Türkiye, yeni, ifade, İstanbul

23 Mar 2024 - 13:22 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.784.389 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş Emekli - Randevu alıp gitmemek doğru degil ise , bazı branjlarda randevu bulmak nerdeyse imkansız.(göz).

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 14:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin mask
Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor mask
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor
Uzman doktor uyardı: "Lenf kanserinde lenf nodları genellikle ağrısız olur" mask
Uzman doktor uyardı: "Lenf kanserinde lenf nodları genellikle ağrısız olur"
Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı mask
Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı
Sağlık Bakanı Koca: “Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi” mask
Sağlık Bakanı Koca: “Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi”
Hurma alırken bunlara dikkat edin! mask
Hurma alırken bunlara dikkat edin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL