Aysel Aslan yeniden başkan oldu

BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİ SEÇİLDİ

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi'ndeki Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 103 üyesi bulunan derneğin genel kurulunda Divan Başkanlığı Hakan Avcı, Kâtip Üyelikleri ise Gülümser Ayhan ve Emin Dağdelen yaptı. Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol ve dernek üyeleri genel kurulu yerinde takip etti. Kurulda yeni kararlar alınırken başkan, 9 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu üyeleri seçildi.

AİDATTA YENİ ÜCRET 250 TL OLDU

Üye aidatlarında artışa gidilmesi görüşülen genel kurulda yıllık 60 TL olan aidat ücretinin 250 TL'ye çıkarılması ve aidatta artış ya da indirimin yapılmasına yönetim kurulunca karar verilmesi üylerin oyları sonucu oy birliğiyle kabul edildi. 7 kişilik dernek yönetim kurulunun 9 kişiye çıkarılması ve üyelere genel kurul çağrısı başta olmak üzere gerekli çağrıların SMS yoluyla yapılması da oy birliğiyle kabul edildi. Derneğin başkanlığına aday tek isim mevcut başkan Asiye Aslan olurken Aslan bir kez daha başkanlığa seçildi. Asiye Aslan başkanlıkta üçüncü dönemine başlıyor.

GENEL KURUL SONUCU SEÇİLEN KOCAELİ KANSERLE MÜCADELE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Asiye Aslan, Tijen Utkan, Emine Binnaz Sarper, Neriman Elibol, Gül Yirmibeşoğlu, Nergis Karabayır, Uğur Mermerkaya, Zafer Utkan, Türkan Keskin

GENEL KURUL SONUCU SEÇİLEN KOCAELİ KANSERLE MÜCADELE DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYELERİ: Vahide Hopalı, Fuat Çandarlı, Ercan Umut