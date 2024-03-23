Evde çıkan kombi yangını panik yarattı

Tatlıkuyu Mahallesi 1312/2 Sokak'ta bulunan bir evin kombisinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tatlıkuyu Mahallesi 1312/2 Sokak'ta bulunan bir evin kombisinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.