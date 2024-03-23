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Evde çıkan kombi yangını panik yarattı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Evde çıkan kombi yangını panik yarattı mask
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Tatlıkuyu Mahallesi 1312/2 Sokak'ta bulunan bir evin kombisinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA

# polis

23 Mar 2024 - 13:59 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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