Körfez Mahallesine Kadın Muhtar adayı

KADIN VARSA EMEK VAR
İzmit Belediyesi’nde çalışan Naciye Yayla, “Yarım kalan işleri tamamlamaya geldik, kadın varsa emek var, kadın eli değsin değişim her köşede hissedilsin” sloganıyla 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İzmit Körfez Mahallesine muhtar adayı oldu.
BU KEZ İDDİALI
2019’daki yerel seçimde de muhtar adayı olan Naciye Yayla, seçimi az bir oy farkıyla kaybetmişti. Yayla, bu seçimde iddialı olduğunu belirterek, “Geçen dönem seçimi az bir oy farkıyla kaybettik. 50 yıl önce mahallemizde bir kadın aday muhtar seçilmiş. Bu seçimde iddialıyız. 50 yıl sonra ikinci kadın aday muhtar seçilmek için seçmenlerimizden oy istiyoruz.
ETKİLİ ÇALIŞIYORUZ
Mahallemizde 3 bin 500 civarında seçmenimiz var. Seçmenimize tek tek ulaşıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Fatma Bozkurt, Özgül Aktay, Oktay Keskin, Havva Yavan, Hasan Yayla, Kader Pekdemir, Fatma Keskin, Aydın yılmaz ve Ali Can Zıvalı tüm seçmenlere ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Seçmenlerimizin yarışa katılan 4 aday arasında beni seçeceğine inanıyorum. 1985 yılından bu yana burada oturuyorum Körfez Mahallesi bizim evimiz gibi” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.