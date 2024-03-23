Körfez Mahallesine Kadın Muhtar adayı

KADIN VARSA EMEK VAR

İzmit Belediyesi’nde çalışan Naciye Yayla, “Yarım kalan işleri tamamlamaya geldik, kadın varsa emek var, kadın eli değsin değişim her köşede hissedilsin” sloganıyla 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İzmit Körfez Mahallesine muhtar adayı oldu.

BU KEZ İDDİALI

2019’daki yerel seçimde de muhtar adayı olan Naciye Yayla, seçimi az bir oy farkıyla kaybetmişti. Yayla, bu seçimde iddialı olduğunu belirterek, “Geçen dönem seçimi az bir oy farkıyla kaybettik. 50 yıl önce mahallemizde bir kadın aday muhtar seçilmiş. Bu seçimde iddialıyız. 50 yıl sonra ikinci kadın aday muhtar seçilmek için seçmenlerimizden oy istiyoruz.

ETKİLİ ÇALIŞIYORUZ

Mahallemizde 3 bin 500 civarında seçmenimiz var. Seçmenimize tek tek ulaşıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Fatma Bozkurt, Özgül Aktay, Oktay Keskin, Havva Yavan, Hasan Yayla, Kader Pekdemir, Fatma Keskin, Aydın yılmaz ve Ali Can Zıvalı tüm seçmenlere ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Seçmenlerimizin yarışa katılan 4 aday arasında beni seçeceğine inanıyorum. 1985 yılından bu yana burada oturuyorum Körfez Mahallesi bizim evimiz gibi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi