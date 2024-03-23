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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Mar 2024 - 14:55- Gündem G:

Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava

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Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi 580 milyon TL'ye mal olurken, pazartesi gününden itibaren 15 Nisan gününe kadar kullanımı bedava olacak.

Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava mask
Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava
Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava
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TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DİREKLERİNE SAHİP TELEFERİK
Kartepe’de turizm için büyük bir adım olan Kartepe Teleferik Hattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kartepe Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferiği olma özelliğinin yanı sıra inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da çevreci bir özelliğe sahip.

Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava

DERBENT’TEN KUZUYAYLA’YA 20 DAKİKADA ULAŞIM
Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arası 120 metre aralık bulunuyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava

ÇOK KONUŞULAN AMA YAPILMAYAN TELEFERİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın teleferiğin 25 Mart gününden bayramın sonuna kadar ücretsiz olacağını açıklayarak, “Sonunda o çok konuşulan ama yapılmayan teleferik hattını yaptığımız için mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın yapılması hiç tartışmasız bir vizyon.” dedi.

Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Büyükşehir, Türkiye, Kocaeli, Kartepe, tahir büyükakın

23 Mar 2024 - 14:55 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Tebrikler - Bu adamlarin karsina kimi koyabilirsiniz? Helal olsun Tahir Baskan. Tramvay, teleferik, kentsel dönüşüm...vs daha ne yapacaksiniz? Hala kalp işareti disinda birşey yapmayanlara mi oy verilecek?

Yanıtla . 9Beğen . 6Beğenme 24 Mart 00:42
01

Doğrucu Davut. - 330 metre kottan teleferik mi olur zaten dağın hemen hemen yarısına tırmanmış oluyorsun, niçin merkeze yapılmadı İlk istasyon

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 23 Mart 23:23
04

Harun - @Doğrucu Davut. 01 nolu yoruma cevabı: Sen sorasin diye

Yanıtla . 5Beğen . 7Beğenme 24 Mart 01:27
02

Nizamiye - @Doğrucu Davut. 01 nolu yoruma cevabı: Merkezden sen çek halatı 330 a çıkabilecenmi

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 24 Mart 00:42
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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