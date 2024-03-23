Teleferik yarın açılıyor… 15 Nisan’a kadar bedava

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DİREKLERİNE SAHİP TELEFERİK

Kartepe’de turizm için büyük bir adım olan Kartepe Teleferik Hattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kartepe Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferiği olma özelliğinin yanı sıra inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da çevreci bir özelliğe sahip.

DERBENT’TEN KUZUYAYLA’YA 20 DAKİKADA ULAŞIM

Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arası 120 metre aralık bulunuyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

ÇOK KONUŞULAN AMA YAPILMAYAN TELEFERİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın teleferiğin 25 Mart gününden bayramın sonuna kadar ücretsiz olacağını açıklayarak, “Sonunda o çok konuşulan ama yapılmayan teleferik hattını yaptığımız için mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın yapılması hiç tartışmasız bir vizyon.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ