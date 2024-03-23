Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada bir matruşka ittifakı var

31 Mart'taki yerel seçimlere 8 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük Ankara Mitingi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 200 bin kişinin olduğunu söyledi.

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Erdoğan, sözlerinin başında Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

ANA MUHALEFET PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik sert eleştirilerde bulundu.

''CHP geçenki seçimlerde HDP ile işbirliği yapmıştı. Bu seçimde adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var ve bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.

''ANKARA BELEDİYE BAŞKANI 5 YILDA NE YAPTI?''

Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına dayanmıştı. O zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yanmkıları sürüyor. Ankara Belediye Başkanı 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım.

''5 YIL BOŞUNA GEÇTİ''

5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara’yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz? 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti devreye sokacağız.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Emperyalistlerin ülkemizi dizlerinin üzerine çökerterek kendilerine tabi kılmak için sergilediği oyunlara içeriden destek veren figüranlar da çıktı. Kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi medya mensubu olduğu halde Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Bu tiplerle uğraşma bizi yorsa da yolumuzdan alıkoymadı.

"CHP'NİN TAKINDIĞI TUTUM ÜLKEMİZ ADINA ENDİŞE VERİCİDİR"

CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir. Bu parti bir dönem PKK'nın savunuculuğuna soyundu. Geçtiğimiz seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz altılı masa. Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Parlamentoya giren var mı? Bu dersi siz verdiniz. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesi bulmuş orada kalıyormuş. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak.Seçim bitince hepsi darmadağın oldu. Cumhur İttifakı dimdik ayakta.

"ORTADA BİR MATRUŞKA İTTİFAKI VAR"

CHP geçenki seçimlerde HDP ile işbirliği yapmıştı. Bu seçimde adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var ve bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

''PARA KULELERİNİN İZAHINI YAPAMADILAR"

Ortaya bir de deste deste dolarla avrolar çıktı şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP’den hiçbir Allah’ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Birine para göndereceksiniz internet bankacılığı dururken 6-7 kişiye ne gerek var? Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı parayı. Suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, utanmazlık, pişmanlık gördü fakat böylesi ile ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? Milletimiz 31 Mart’ta, CHP’ye ve DEM’lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek.

"SİNCAN-ÇAYYOLU METROSUNU BİRLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz. Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı.''

Kaynak: NTV