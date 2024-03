23 Mar 2024 - 15:33 - Türkiye

Siber alemdeki muhafız sayısı 7 bin 500'e yaklaştı

Türkiye'de siber güvenlik organizasyonu kapsamında kritik altyapı sektörlerinde faaliyetlerine devam eden sektörel SOME sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı 2 bin 193'e ulaşırken, SOME İletişim Platformu'na kayıtlı güncel uzman sayısı 7 bin 480 oldu.