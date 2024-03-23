Ramazan’da doğru beslenme ile kilo almayın

Ramazan ayında oruç, tüm beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle sağlık için doğru beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Geniş iftar sofraları kilo artışında çok etkili oluyor. Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, Ramazan ayında kilo artışı yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Gün içerisinde tüketilen öğünlerin azalmasına rağmen kilo fazlalıklarının yaşanabildiğini belirten Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, bunun sebebinin hazırlanan geniş iftar sofraları olduğunu söyledi. Kilo almama adına dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunan Uzm. Dyt. Öten, "İftara doğru aç karnına hazırlanan sofraların büyüklüğü nedeniyle bu ayda kilo artışları yaşanabilir. Kilo artışının bir başka sebebi de gün içinde acıkmamak için aşırı fazla ve hızlı yemek tüketmektir. Bunun önüne geçebilmek için, fazla hamur işi türevi ve yoğun şerbetli tatlıların belli aralıklarla yenilmesi gerekir. Ne kadar çok hamur işi yenilirse, bilinenin aksine o kadar çok acıktırır ve susatır" diye konuştu.

"Çorbadan sonra ara verilmeli"

Oruçtan fayda görebilmek için dikkat edilmesi gerekenin öğünlerin dengeli oluşturulması olduğunu, iftarda daha az yemek tüketmek için sofrada muhakkak başlangıç olarak çorba bulunması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, iftarı açarken çok soğuk ya da çok sıcak yiyeceklerin midede rahatsızlığa yol açabileceğinden başlangıç olarak ılık suyla orucun açılabileceğini ekledi. Yemeğe, katı yiyeceklerden ziyade çorbayla başlanmasını öneren Dyt. Öten, çorbadan sonra yemeğe en azından 3-4 dakika ara verilmesini tavsiye etti. Dyt. Öten, "İftar öğünü belirlerken kızarmış ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Tabağın yarısında yeşillik; kalan kısmında da yarısında et, baklagiller ve diğer yarısında da tahıl, bulgur gibi ürünlere yer verilebilir. Ancak burada önemli olan çorbadan sonra biraz ara verilmesidir. Böylelikle ani tansiyon, şeker yükselmeleri ve midede şişkinliğin önüne geçilmiş olur" ifadelerini kullandı.

İftardan hemen sonra içilen çayın demir eksikliğine de yol açtığını belirten Uzm. Dyt. Öten, çayın iftardan 1-1,5 saat sonra; tatlının ise iftardan 2 saat sonra, yatmadan 2 saat önce tüketilmesinin doğru olacağını söyledi. Ramazan ayında normalden daha fazla tatlı tüketildiğinin görüldüğünü, kilo artışına en çok neden olanların başında tatlının aşırı tüketilmesi olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Öten, "Uzun süren oruçtan sonra kan şekerinin de düşmesiyle tatlı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kilo artışını engellemek için şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Daha büyük porsiyonlar yerine daha küçük porsiyonlar tercih edilmedir" diye konuştu.

Ramazan’ın en çok tercih edilen geleneksel lezzetlerinden birinin de Ramazan pidesi olduğunu, kilo almamak için Ramazan pidesinin, sahurdan ziyade iftarda kontrollü yenmesini öneren Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Çay, kahve gibi içeceklerin iftarda; sahurda da şekersiz kompostoların tüketilmesi önemlidir. Ayrıca Ramazan ayında spor iftardan hemen önce ya da iftardan birkaç saat sonra yapılırsa en ideal zaman aralığı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA