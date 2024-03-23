PlayStation Plus'tan 11 oyun ayrılıyor

Oyuncular, PlayStation Plus aboneliği sayesinde her ay ücretsiz oyunlara sahip olurken, birçok oyunu bu üyelikle birlikte deneyimleyebiliyor.
Ayrıca bu hizmet her ay kataloglarına yeni oyunlar eklerken, katalogdan ayrılan oyunlar da oluyor.
PlayStation Plus'ın ekstra ve premium katmanlarının Nisan ayında toplu olarak 11 oyun kaybedeceği açıklandı.
İşte Nisan ayında PlayStation Plus kataloğundan ayrılacak oyunlar;
Bassmaster Fishing 2022
Chicken Police - Paint It RED
Dangerous Golf, Everspace
Fighting EX Layer
Ghostbusters: The Video Game Remastered
Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX
Necromunda: Underhive Wars
Reel Fishing: Road Trip Adventure
R-Type Final 2
SoulCalibur 6
Son olarak ekstra ve premium PS Plus kataloglarına eklenen oyunlar ise şöyle;
EKSTRA VE PREMİUM
NBA 2K24,
Marvel's Midnight Suns,
Resident Evil 3,
Dragon Ball Z: Kakarot,
Super Neptunia RPG,
Blood Bowl 3,
Mystic Pillars: Remastered
LEGO DC Supervillains'
PREMİUM ABONELER
Jak and Daxter The Lost Frontier,
Cool Boarders,
Gods Eater Burst,
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R.
Kataloğa eklenecek bir sonraki oyunlar 27 Mart Çarşamba günü açıklanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.