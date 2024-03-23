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PlayStation Plus'tan 11 oyun ayrılıyor

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PlayStation Plus'ta 11 oyun Nisan ayı itibarıyla kataloglardan kaldırılacak. İşte PS Plus'ın Nisan ayında kaybedeceği oyunlar...

PlayStation Plus'tan 11 oyun ayrılıyor mask
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Oyuncular, PlayStation Plus aboneliği sayesinde her ay ücretsiz oyunlara sahip olurken, birçok oyunu bu üyelikle birlikte deneyimleyebiliyor.

Ayrıca bu hizmet her ay kataloglarına yeni oyunlar eklerken, katalogdan ayrılan oyunlar da oluyor.

PlayStation Plus'ın ekstra ve premium katmanlarının Nisan ayında toplu olarak 11 oyun kaybedeceği açıklandı.

İşte Nisan ayında PlayStation Plus kataloğundan ayrılacak oyunlar;

Bassmaster Fishing 2022
Chicken Police - Paint It RED
Dangerous Golf, Everspace
Fighting EX Layer
Ghostbusters: The Video Game Remastered
Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX
Necromunda: Underhive Wars
Reel Fishing: Road Trip Adventure
R-Type Final 2
SoulCalibur 6
Son olarak ekstra ve premium PS Plus kataloglarına eklenen oyunlar ise şöyle;

EKSTRA VE PREMİUM

NBA 2K24,
Marvel's Midnight Suns,
Resident Evil 3,
Dragon Ball Z: Kakarot,
Super Neptunia RPG,
Blood Bowl 3,
Mystic Pillars: Remastered 
LEGO DC Supervillains'

PREMİUM ABONELER

Jak and Daxter The Lost Frontier,
Cool Boarders,
Gods Eater Burst,
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R.

Kataloğa eklenecek bir sonraki oyunlar 27 Mart Çarşamba günü açıklanacak.

# hizmet, yeni, HER

23 Mar 2024 - 15:42 - Gündem --- Okunma

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