PlayStation Plus'tan 11 oyun ayrılıyor

Oyuncular, PlayStation Plus aboneliği sayesinde her ay ücretsiz oyunlara sahip olurken, birçok oyunu bu üyelikle birlikte deneyimleyebiliyor.

Ayrıca bu hizmet her ay kataloglarına yeni oyunlar eklerken, katalogdan ayrılan oyunlar da oluyor.

PlayStation Plus'ın ekstra ve premium katmanlarının Nisan ayında toplu olarak 11 oyun kaybedeceği açıklandı.

İşte Nisan ayında PlayStation Plus kataloğundan ayrılacak oyunlar;

Bassmaster Fishing 2022

Chicken Police - Paint It RED

Dangerous Golf, Everspace

Fighting EX Layer

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX

Necromunda: Underhive Wars

Reel Fishing: Road Trip Adventure

R-Type Final 2

SoulCalibur 6

Son olarak ekstra ve premium PS Plus kataloglarına eklenen oyunlar ise şöyle;

EKSTRA VE PREMİUM

NBA 2K24,

Marvel's Midnight Suns,

Resident Evil 3,

Dragon Ball Z: Kakarot,

Super Neptunia RPG,

Blood Bowl 3,

Mystic Pillars: Remastered

LEGO DC Supervillains'

PREMİUM ABONELER

Jak and Daxter The Lost Frontier,

Cool Boarders,

Gods Eater Burst,

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R.

Kataloğa eklenecek bir sonraki oyunlar 27 Mart Çarşamba günü açıklanacak.