İşçiler grev kararını astı

Dilovası Demirciler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Fosroc Yapı Kimyasalları fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı. Petrol-İş Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Fosroc Yapı Kimyasalları işvereni ile yapılan toplu iş sözleşmesinden uyuşmazlık çıkınca grev kararı fabrikanın girişindeki panoya asıldı. Yapılan görüşmelerde uyuşmazlık sürerse 25 Nisan gününden itibaren greve çıkılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.