Akademi alanında başarı elde etmek isteyenlerin girmeye hazırlandığı YDS/1 sınavında geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM tarafından düzenlenen zorlu sınavda, adaylara 3 saat yani 180 dakika verilecek ve saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Peki, YDS/1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...

YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YDS/1, yarın yani 24 Mart 2024 Pazar tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan itibaren içeriye alınmayacak.

Sınav toplamda 3 saat sürecek. Buna göre YDS/1, 13.15'te tamamlanmış olacak.

2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.