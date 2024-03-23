Akademi alanında başarı elde etmek isteyenlerin girmeye hazırlandığı YDS/1 sınavında geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM tarafından düzenlenen zorlu sınavda, adaylara 3 saat yani 180 dakika verilecek ve saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Peki, YDS/1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...
YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
YDS/1, yarın yani 24 Mart 2024 Pazar tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan itibaren içeriye alınmayacak.
Sınav toplamda 3 saat sürecek. Buna göre YDS/1, 13.15'te tamamlanmış olacak.
2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.