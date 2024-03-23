THY, Beyrut'ta sahur etkinliği düzenledi

THY’nin Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta verdiği sahur yemeği etkinliğine, Lübnan’daki yabancı ülkelerin temsilcileri, Lübnanlı farklı üst düzey konumdaki yetkililer, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan diplomat ve diğer çalışanlar, THY’nin partner Lübnanlı turizm acente yetkilileri ve THY Beyrut ofisi personeli katıldı.
Etkinlikte konuşan THY Beyrut Ofisi Müdürü Bilal Döner, THY’nin 1951’den bu yana Türkiye’den Beyrut’a uçak seferleri düzenlediğini ifade etti.
THY'nin Türkiye ve Lübnan arasındaki yolcu taşıma yükünü sırtladığını aktaran Döner, THY ailesi olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Etkinlik, THY’nin dünya genelinde farklı destinasyonlara yönelik düzenlediği seferler, operasyonel gücü ve uçak sayısı bilgisini veren video gösterisi ve bilet çekilişinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.