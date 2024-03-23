Başkan Yıldırım’dan son kez ilçe protokolüne iftar

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü eksiksiz katıldı.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yapmış olduğu konuşmada; “Benim için çok özel olan bu akşamda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.
Görevde olduğum 20 yıllık süre boyunca çok kıymetli Karamürselli hemşerilerime, birlikte hizmet ettiğimiz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aramızdan olamayan kaybettiklerimize Rabbim ’den rahmet diliyorum” dedi.
İlçe protokolü iftar yemeğini düzenleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.