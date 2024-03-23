"Çetinler" suç örgütü üyesi 63 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Maltepe'de farklı kod isimler kullanarak "öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, yağma, uyuşturucu madde satışı" gibi suçlar işledikleri ve "Çetinler" olarak bilinen suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit çalışmalarının ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi, örgüt elebaşlarının da aralarında bulunduğu 79 zanlıyı gözaltına aldı.
63 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 30'unun cezaevinde olduğu, 2'sinin ise askerlik yaptığını tespit edip işlem uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen ve başsavcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 67'si tutuklama, 7'si ise adli kontrol tedbirleri hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 63'ünün tutuklanmasına, 11'inin de adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Gözaltındaki bazı şüphelilerin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.