Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Antalya’da falezlerde bir gencin cansız bedeni bulundu. Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerde meydana geldi.
Falezlerin alt kısmında denizin içinde hareketsiz halde birinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan kişiyi alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kişinin öldüğü belirlenirken, polis ekipleri ölen kişinin Berkhan Oğuz olduğunu belirledi.
Berkhan Oğuz'un cansız bedeni ceset torbasına konuldu.
Haberi alarak Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Berkhan Oğuz'un babası Ebubekir ile annesi Nermin Oğuz ise büyük üzüntü yaşadı.
Baba Ebubekir Oğuz, ceset torbası içindeki oğlunun üzerine uzanarak uzun uzun bakıp ağlayarak gözyaşı döktü.
Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.