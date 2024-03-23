Finlandiyalı Margie, Zeynep oldu

Merasimde Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Ankara Müftüsü Dr.Hasan Çınar, İzmit Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan İl müftü yardımcıları, ve Emekli Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali İnan hazır bulundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu Finlandiyalı Margie Mambo’ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında açıklamalar yaptı. Allah katında Dinin İslam olduğunu ve Müslüman olmayı tercih ederek yaklaşık 2 milyar Müslümanın kardeşi olduğunu vurguladı. Zeynep ismini alan Mambo’ya, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu kendi dilinde Kuranı Kerim ve Dinim İslam kitapları hediye edildi. Ankara Müftüsü Dr.Hasan Çınar’ın duası ve Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun ihtida belgesini takdim etmesiyle tören son buldu.