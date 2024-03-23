Geçtiğimiz yıl yapılan incelemeler sonucu depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiindeki Türk Pirelli İlkokulu binası alınan kararla birlikte yıkıldı. Yıkımla birlikte yeni okul binasının inşasına hızla başlanırken 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası gündeme gelen zemin incelemeleri sonucunda yeni okul binası alanına 339 adet fore kazık çakılması yönünde karar verildi. Fore kazıkların çakımı sonrası yeni okul binası hızla yükselmeye başladı. Bugün ise artık yeni binanın tüm katları yükselmiş durumda. Bölgede çalışan ekipler binanın duvarları için tuğla örüyor. İçerisinde 32 derslik bulunacak şekilde planlanan Türk Pirelli İlkokulu yeni okul binasının 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Yeni okul binasında kat çıkma işlemi bitti
Depreme karşı riskli olduğu yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan Türk Pirelli İlkokulu eski binası yıkılmıştı. Yıkılın bina yerine yeniden inşa edilmeye başlanan okul binası inşaatına kat çıkma işlemi tamamlandı.
23 Mar 2024 - 16:28 Kocaeli- Eğitim --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.