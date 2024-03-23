Pieef, İzmit'te açılışını yaptı

Pieef İzmit Şubesi, Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak'ta açıldı. Törenle açılan şubede tunikler, penyeler, şallar, elbiseler, etekler, gömlekler, feraceler, takımlar, spor giyim ve daha pek çok ürün bulunuyor. Mağazada kıyafetlerin fiyatları 319 ile 2500 TL arasında değişiyor. Özel gününde sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan işletme sahibi Tuğba Durmuş, mağazadaki kıyafetlerin herhangi bir döneme hitap etmediğini ve modası geçmeyen ürünlere işletmesinde yer verdiğini ifade etti.