İki araç kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler burunları bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş idaresindeki 34 BPC 886 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 DTG 226 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken kimsenin burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine polis ve tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler hastaneye gitmeyi kabul etmezken, araçların yoldan kaldırıldı. Polis kazaya ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.