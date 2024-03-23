Mart ayı yağışları üreticinin yüzünü güldürdü

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü, son yıllarda Türkiye'de de artan doğal afetlerin de iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Aşırı yağış, sel, fırtına, hortum, dolu, don, kuraklık gibi doğal afetlerin yaşanma sıklığının arttığına işaret eden Bayraktar, "İklim değişikliği etkisiyle yaz, kış ve bahar kavramları karışmaya başladı, mevsimler farklılaştı. Kar, kış, yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden üretim yapan çiftçilerimiz, hemen hemen her türlü doğal afetle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Bayraktar, odalardan alınan bilgiye göre, tarım sezonunun başladığı Ekim 2023'ten bu yana buğday ve arpa üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ekim ayı yağışlarının yetersiz olması nedeniyle çoğu çiftçinin ekim yapmak için kasım ayını beklediğini ifade etti.

Kasımda ekim yapmak için beklenen yağışın gelmesiyle hem toprağın hem de çiftçinin nefes aldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye genelinde şubat ayı yağışlarının mevsim normallerinin yüzde 42 altında gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, "Tarımsal üretim sezonunun başladığı ekim ayından bu yana gerçekleşen toplam yağışlara bakıldığında 5 ayda Türkiye genelinde normaline göre yüzde 8 artış görüldü. 5 aylık kümülatif yağışlar toplamında artış olsa da yağışların Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde azalması üreticileri tedirgin ediyor." dedi.

"Kış aylarında yağışlar daha çok yağmur şeklinde gerçekleşti"

Bayraktar, tarımsal üretim için yağış kadar sıcaklığın da önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2023 yılı yaz mevsimi son 53 yılın en sıcak yedinci yaz mevsimi olurken ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı oldu. Böylesine sıcak bir yaz mevsiminin ardından eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları sıcaklıkları da normalin üzerinde gerçekleşti. Yine şubat ayı ortalama sıcaklığı 7,5 dereceyle normalin 3,4 derece üzerinde seyretti. Şubat ayı da son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla yağışlar kar yerine daha çok yağmur şeklinde gerçekleşti."

Şubatta yağışın azalması ve kış ayları sıcaklıklarının yüksek olmasıyla artan fare popülasyonunun hububata zarar vererek maliyetleri artırdığına işaret eden Bayraktar, yüksek sıcaklığın meyvelerde erken çiçeklenmeye neden olduğunu ve bazı bölgelerde don gerçekleşmesi durumunda meyvelerde verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Bayraktar, özellikle verimli bir hububat sezonu için ekim döneminde ve bahar aylarında yağışların yeterli olmasının önemine dikkati çekerek, "Yağışların azaldığı şubat ayı sonrasında mart ayının ilk 10 gününde gerçekleşen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Türkiye genelinde bugünden 'kuraklık olacak' veya 'kuraklık var' demek doğru değil. Bu ay ve nisanda yağışların mevsim normalleri dolaylarında gerçekleşmesi kuraklık endişesini kaldıracaktır." dedi.

Suyun verimli kullanımının önemine de işaret eden Bayraktar, tarımsal sulamada yer altı barajlarının kullanımının artması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA