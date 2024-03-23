Sakarya’da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Sakarya’nın da bulunduğu toplam 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Sakarya’da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.