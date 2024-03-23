Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, beraberindeki Cumhur İttifakı heyetiyle birlikte Rahmi Dibek, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Caddelerinde Çayırovalı esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı mask
Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı
Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart seçimlerine çok kısa bir süre kala, saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Gittiği her yerde ilçe sakinlerinin büyük teveccühünü ve ilgisini gören Başkan Çiftçi, son olarak Rahmi Dibek, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve karanfil dağıttı. Programa Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları ile il ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı

“İNANMIŞ YÜREKLER ZAFERİN MÜJDESİ”

Adnan Caddesi Kavşağı’ndan başlayan yürüyüşte Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki heyet, buradaki esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim ettikten sonra, Rahmi Dibek Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnaflarla buluştu. Cadde üzerindeki evlerdeki vatandaşların da balkonlarından alkışlarla desteklediği Cumhur İttifakı heyeti, Çayırovalılardan büyük ilgi ve alaka gördü. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Bünyamin Çiftçi, “Güzel yüzler, inanmış yürekler, güzel dualar zaferin müjdesi. Her daim bizlere desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, HER, AK Parti, parti, ilçe, Cumhur İttifakı

23 Mar 2024 - 20:38 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.784.389 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

AK Parti’nin önemli isimlerinden Çetinkaya’ya tam destek mask
AK Parti’nin önemli isimlerinden Çetinkaya’ya tam destek
Çetinkaya, sahura misafir oldu mask
Çetinkaya, sahura misafir oldu
Yasin Özlü’ye gençlerden destek mask
Yasin Özlü’ye gençlerden destek
Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize edeceğiz” mask
Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize edeceğiz”
Kocaman: Kocaeli Adliyesi, Kartepe’ye geliyor mask
Kocaman: Kocaeli Adliyesi, Kartepe’ye geliyor
Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz mask
Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL