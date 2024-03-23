Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.