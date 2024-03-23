Küpçü, Bakan Yerlikaya ile buluştu

Balkan Türklerinin iftarına katılmak üzere Amasya'ya giden Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Amasya Valiliği'nde gerçekleştirilen Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Küpçü ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli seçimlerinin ülkemizde huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanımızın Kocaeli Halkına selamı var" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi